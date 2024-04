Taxa de inflação desacelera para 2,2% em Abril

A taxa de inflação homóloga terá sido de 2,2% em Abril, menos 0,1 pontos percentuais do que em Março, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2% em Abril, contra 2,5% no mês precedente.

Por seu lado, a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 7,9%, que compara com 4,8% no mês precedente, em consequência do efeito de base associado à redução de preços registada em Abril de 2023 (variação mensal de -3,2%).

Inflação na zona euro estável nos 2,4%

Já a inflação anual na zona euro manteve-se estável nos 2,4% em Abril, face a Março, tendo abrandado na comparação com os 7,0% do mês homólogo, segundo uma estimativa rápida divulgada também esta terça-feira pelo Eurostat.

De acordo com a estimativa rápida do serviço de estatísticas da União Europeia, entre os 20 países da área do euro, a componente dos serviços é a que terá a maior taxa de inflação (3,7%, face aos 4,0% de Março).

Na componente da alimentação, álcool e tabaco espera-se uma taxa de inflação de 2,8%, ligeiramente acima da de 2,6% em Março, nos produtos industriais não energéticos de 0,9% (1,1% em Março) e na componente da energia, a taxa negativa recua de -1,8% em Março para -0,9% em Abril.

A inflação subjacente – que exclui componentes voláteis como energia, alimentação, álcool e tabaco – abrandou para os 2,7% em Abril, que se comparam com os 2,9% de Março e os 5,6% de Abril de 2023.

Entre os países do euro, a maior taxa de inflação (medida pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor, IHPC) é apontada para a Bélgica (4,9%), seguindo-se a Croácia (4,7%), a Áustria e a Espanha (3,4% cada).

Em Portugal, a taxa de inflação medida pelo IHPC deverá recuar para os 2,3%, face aos 2,6% de Março e aos 6,9% de Abril de 2023.