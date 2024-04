PIB inicia 2024 como terminou 2023: com crescimento de 0,7%

Variação em cadeia do PIB no primeiro trimestre deste ano foi a mesma que a do quarto trimestre do ano passado. Variação homóloga caiu por causa de efeito base.

A economia portuguesa manteve, durante o primeiro trimestre deste ano, o mesmo ritmo de crescimento com que terminou o ano passado, com a aceleração do consumo privado a dar um dos principais contributos. A taxa de variação homóloga do Produto Interno Bruto (PIB), contudo, diminuiu.

De acordo com a estimativa rápida das contas nacionais publicadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o PIB registou no primeiro trimestre deste ano uma variação em cadeia de 0,7%. É o mesmo valor já registado no quarto trimestre de 2023, que na altura representou uma aceleração da economia após seis meses de quase estagnação.

O crescimento de 0,7% nos primeiros três meses do ano era precisamente a previsão feita em Março pelo Banco de Portugal, que para o total de 2024 antecipa uma variação anual do PIB de 2%.

A manutenção da variação em cadeia do PIB conduziu, como seria de esperar, a uma redução da variação homóloga, devido essencialmente a efeitos base. De facto, no primeiro trimestre de 2023, o crescimento da economia portuguesa foi muito forte (de 1,5% em cadeia) e, por isso, apesar de o ritmo de crescimento em cadeia ser o mesmo que no trimestre anterior, a variação homóloga do PIB baixou de 2,1% no quarto trimestre de 2023 para 1,4% no primeiro trimestre de 2024.

Na estimativa rápida agora divulgada, o INE não dá a conhecer ainda os dados referentes às diversas componentes do PIB. No entanto, assinala que, por um lado, “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo no primeiro trimestre, reflectindo a desaceleração das importações de bens e serviços mais acentuada que a das exportações de bens e serviços”. E que, por outro lado, “o contributo positivo da procura interna diminuiu”. Isto aconteceu num cenário de “redução do investimento”, mas com “uma aceleração do consumo privado”.