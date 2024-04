Manual de Economia: O PIB está a crescer. Mas como?

No arranque do ano, a economia medida pelo Produto Interno Bruto manteve os sinais de crescimento moderado. Por que razão? E o que significa? O Manual de Economia explica.

Produto Interno Bruto. Procura interna. Exportações. Investimento. Variação homóloga. Conceitos que enquadram os números revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, que dão conta de um crescimento económico moderado no primeiro trimestre do ano. Neste Manual de Economia, tentamos explicar como funciona o PIB e o que se pode concluir destes dados sobre a evolução da economia portuguesa.

