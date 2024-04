Pinto da Costa encerra mandato com suspensão

Críticas à arbitragem do jogo com o Estoril valem castigo de 35 dias ao presidente cessante do FC Porto.

A uma semana de abandonar a presidência do FC Porto, Pinto da Costa enfrenta uma suspensão de 35 dias, castigo (passível de recurso) decretado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência das críticas dirigidas pelo dirigente portista à arbitragem do jogo com o Estoril.

Após denúncia da Comissão Jurídica da APAF, a Comissão de Instrutores da Liga considerou provado o ilícito, tendo o CD da FPF aplicado o castigo a Pinto da Costa, que arrisca concluir o último mandato suspenso de funções.

O FC Porto deverá, contudo, recorrer para o Pleno do Conselho de Disciplina. Pinto da Costa deixará a presidência do clube no dia 7 de Maio, data em que André Villas-Boas sucederá na liderança do FC Porto a Pinto da Costa.