Quase 600 mil portugueses têm asma, a maioria sem fazer tratamento no último ano

Há mais de 570 mil portugueses adultos com asma em Portugal continental. Mesmo que passe mais despercebida, a asma não é de se menosprezar, como mostra o primeiro estudo sobre a prevalência desta doença no território nacional. Apesar de os números não surpreenderem os especialistas, há detalhes importantes para se perceber uma certa displicência com esta doença: 70% dos doentes não tinham tido tratamento nos últimos 12 meses e 68% não têm a asma controlada (ou seja, tiveram sintomas nas quatro semanas antes do inquérito).

