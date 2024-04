Marta Temido acusa Marcelo de “desrespeitar a história”

Os partidos estão a entregar, esta segunda-feira, lista definitiva de candidatos ao Parlamento Europeu no Tribunal Constitucional. PAN e Iniciativa Liberal (IL) foram os primeiros a chegar ao Palácio de Ratton.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, acompanhada pelo cabeça de lista, Pedro Fidalgo Marques, entregou a lista de candidatos à Europa por volta das 10h30. Inês Sousa Real acredita que o partido vai voltar a eleger representantes para o Parlamento Europeu. "Não alinhamos em show offs mediáticos", afirmou a porta-voz do partido, referindo-se ao voto de condenação apresentado pelo Chega sobre as declarações do Presidente da República a defender reparações histórias pela colonização. Para Inês Sousa Real, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram "infelizes", já que a discussão deve ser tida mas noutro contexto.

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, e João Cotrim de Figueiredo, cabeça de lista, também já entregaram a candidatura. Cotrim de Figueiredo afirmou aos jornalistas que "a candidatura à Europa é sobre a Europa" e não "um folhetim, um segundo episódio das eleições legislativas" ou sobre "pessoas e tricas internas". O liberal acusa o primeiro-ministro de "mau serviço à democracia", depois de Luís Montenegro ter desafiado o PS e Chega a utilizarem as eleições europeias para clarificarem a sua política interna. O antigo presidente dos liberais está confiante na possibilidade do partido eleger mais do que um eurodeputado, no entanto, "com um ou dois deputados", a IL acredita que "pode fazer a diferença". Rui Rocha critica a posição do Chega, que classifica como "tentativa de protagonismo", e defende que "o passado devia estar encerrado". O presidente da Iniciativa Liberal acusa quem quer tornar as eleições europeias na segunda volta das legislativas de fazer "um fraco serviço ao país".

Marta Temido, cabeça de lista do PS, evocou Mário Soares no momento da entrega da lista candidata às eleições. A antiga ministra da Saúde assume-se comprometida com o projecto europeu e refere-se ao PS como um "partido profundamente europeísta". Questionada sobre o facto de ter sido eleita como deputada da Assembleia da República nas eleições de 10 de Março, Marta Temido diz que esta "é uma disputa diferente e muito importante" e que "as causas são as mesmas". Sobre a polémica que envolve o Chega, Temido acredita que "não vale a pena comentar" as iniciativas do partido de André Ventura mas relembra que "a democracia tem regras próprias e esperamos que todas as forças políticas tenham respeito pelas regras da democracia". Já as declarações do Presidente da República mereceram críticas da cabeça de lista dos socialistas: Abordar um tema "demasiado difícil, num contexto ligeiro, de circunstância", "é desrespeitar a história".

A CDU, coligação que junta PCP e PEV, entregou a lista encabeçada por João Oliveira no passado dia 23 de Abril.