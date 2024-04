Bugalho: Presidente da República é “improviso por excelência”

“Os portugueses conhecem-me. Conhecem as razões que me levaram a apresentar o pedido de demissão”, diz Temido. Sebastião Bugalho responde a Marcelo.

Os partidos entregaram, esta segunda-feira, as listas candidatas às eleições europeias no Tribunal Constitucional. Marta Temido, cabeça de lista socialista, respondeu às acusações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que criticou o PS por ter como candidata uma governante que saiu do executivo. Sebastião Bugalho, número um da AD, afirmou que o Presidente da República "é um improviso por excelência", depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter chamado à sua candidatura"uma improvisação".