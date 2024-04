Direito à indignação

Em setembro do ano passado, Portugal foi surpreendido com notícias sobre a minha pessoa, em que se dava nota sobre o pedido de levantamento da minha imunidade parlamentar por alegada prática de crimes relacionados com o financiamento partidário. O caso começou com uma participação ao Ministério Público (MP) feito pelos três membros que então se encontravam à frente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP). Em 2023, estes três membros decidiram denunciar-me ao MP sem qualquer elemento de prova que indiciasse minimamente a minha participação em qualquer prática criminal. E fizeram-no pelo simples facto de eu ter sido formalmente o responsável financeiro do PSD registado junto dessa entidade. Todos os partidos são obrigados por lei a registar junto da ECFP uma pessoa como responsável financeiro.

