Humza Yousaf demite-se do cargo de primeiro-ministro da Escócia

Humza Yousaf anunciou, nesta segunda-feira, que vai abandonar o cargo de primeiro-ministro e líder do SNP (Partido Nacional Escocês), pouco mais de um ano após a sua eleição. Numa conferência de imprensa na Bute House, a residência oficial, disse que permanecerá no cargo até à eleição do sucessor, de forma a assegurar uma "transição suave e ordenada".

Nos próximos dias, Yousaf vai enfrentar dois votos de confiança no Parlamento de Holyrood, isto depois de ter provocado uma crise política ao ter rompido com a coligação governamental sustentada com os Verdes escoceses na quinta-feira. O partido anunciou que iria apoiar uma moção de rejeição à liderança de Yousaf apresentada pelos Conservadores escoceses.

"Depois de ter passado o fim de semana a reflectir sobre o que é melhor para o meu partido, para o governo e para o país que lidero, concluí que a reparação da nossa relação para além da divisão política só pode ser feita com outra pessoa ao leme. Por conseguinte, informei o secretário nacional do SNP da minha intenção de me demitir do cargo de líder do partido", disse, durante a conferência de imprensa.