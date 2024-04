Rapper Deau foi à escola e pôs jovens a pensar no seu lugar no mundo

Teatro do Frio convidou o rapper Deau para criar um projecto com jovens da Escola Leonardo Coimbra. No fim, haverá um podcast e um concerto. Pode a palavra ser GPS para encontrar um lugar no mundo?

A sala de aula é a mesma de sempre. Mas tudo o resto é diferente. No quadro branco, a palavra “trabalho” ocupa o centro de uma nuvem de muitas outras palavras relacionadas com ela: medo, dúvida, pressão, horário, disciplina, dinheiro, desafio, consciência. No lugar da professora de Português, está Daniel Francisco, o rapper Deau. Nas cadeiras, alunos do 12.º ano da Escola Leonardo Coimbra Filho, no Porto, cumprem o desafio de escrever uma carta a eles mesmos com aquele esquema como inspiração.