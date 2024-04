Com 11 mil pessoas em bairros de lata, a cidade sadina era a mais afectada do país pela falta de habitação.

Antes do 25 de Abril de 1974, mais de 11 mil pessoas viviam em barracas em Setúbal, o que faz da cidade sadina, em termos relativos, a mais afectada pela falta de habitação em todo o país na fase final do Estado Novo. Os números constam de um relatório confidencial, elaborado pelo Município de Setúbal por volta de 1970 e revelado agora no livro Outro Mundo no Mesmo Lugar – A Cidade das Barracas, lançado na semana passada.