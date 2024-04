Terça na TV: um Fiasco de série e um Editor Contra

Milagre no Rio Hudson, O Cavaleiro das Trevas, Paris Polícia 1905 e 100 Dias na Torre Eiffel são outros destaques do dia.

CINEMA

Milagre no Rio Hudson

Hollywood, 17h30

Clint Eastwood filma a história verídica de Chesley “Sully” Sullenberger, o piloto de aviação que, em 2009, aterrou de emergência no rio Hudson, em Nova Iorque, e evitou que 155 pessoas morressem. No papel do herói norte-americano está Tom Hanks, a contracenar com Anna Gunn, Laura Linney e Aaron Eckhart, entre outros.

O Cavaleiro das Trevas

Star Movies, 23h54

Depois de Batman: O Início, o homem-morcego, interpretado por Christian Bale, regressa para continuar a lutar contra o crime, desta vez tendo como inimigo o malogrado Heath Ledger no papel de Joker. Em colaboração com o tenente Jim Gordon (Gary Oldman) e com o procurador Harvey Dent (Aaron Eckhart), depois tornado o vilão Duas Caras, Batman limpa Gotham dos criminosos... Até a cidade mergulhar no caos criado pelo maquiavélico e genial Joker.

Realizado por Christopher Nolan, o filme ficou marcado pela morte de Ledger, que teve em Joker o seu último grande papel – seria distinguido com o Óscar de melhor actor secundário. O Cavaleiro das Trevas ganhou também uma estatueta dourada pela edição de som.

SÉRIES

Fiasco

Netflix, streaming

Estreia. A minissérie francesa de sete episódios narra a atribulada rodagem do primeiro filme de um jovem realizador que quer que a sua obra de estreia seja uma homenagem ao heroísmo da avó, ao serviço da Resistência nos anos da II Guerra Mundial. Mas a empreitada está sempre a tropeçar no que parecem ser actos de sabotagem no plateau.

Fiasco é uma criação de Igor Gotesman, com Pierre Niney à frente de um elenco em que também entram Vincent Cassel, François Civil, Géraldine Nakache, Louise Coldefy, Marie-Christine Barrault e o próprio Gotesman.

Paris Polícia 1905

RTP2, 00h56

Intriga, crime e conspirações em plena belle époque. Eis o resumo da série francesa centrada no detective Antoine Jouin (Jérémie Laheurte), que já conhecíamos de Paris Policia 1900.

Agora, estamos na véspera de Natal de 1904. A brigada de costumes está empenhada em “limpar” as ruas da prostituição, quando um corpo sem vida é encontrado no Bosque de Bolonha. É o início de uma investigação que envolverá as mais elevadas instâncias, polícia incluída. A série de seis episódios é reposta a partir de hoje, de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

100 Dias na Torre Eiffel

RTP2, 20h43

À semelhança do que acontecia em 100 Dias no Palácio de Versalhes, já transmitida pela RTP2, esta docussérie, realizada por Maxime Jouan, oferece um vislumbre dos bastidores da Torre Eiffel, pelo olhar dos mais de 600 profissionais que tratam do monumento parisiense, sejam equipas de manutenção, seguranças, ascensoristas, cozinheiros ou alpinistas. Fica em exibição diária a partir de hoje.

Editor Contra

RTP2, 22h54

Escrito e realizado por Luís Alvarães, a partir do livro escrito por Pedro Piedade Marques, Editor Contra recorre a testemunhos e reconstituições para documentar o percurso de Fernando Ribeiro de Mello (1941-1992), o fundador das edições Afrodite.

O homem do bigode-estilo-Dalí é lembrado pela ousadia de publicar livros proibidos pelo Estado Novo, pelas diferentes formas como sacudiu o cinzentismo da época – caso da conferência de imprensa em que recebeu os jornalistas dentro de um banho de espuma, em 1971 – e pela irreverência que nunca o abandonou, mesmo quando o papel da sua editora perdeu força e influência no pós-25 de Abril.

INFANTIL

Detective Aranha

Prime Video, streaming

Policial animado para os mais pequenos, com realização de Julio Soto Gurpide, argumento de Rocco Pucillo e um aranhiço como protagonista.

O ano é 1934. O inspector Sun, o detective mais famoso do mundo (dos insectos), encontra-se a bordo de um luxuoso hidroavião entre a China e os EUA, quando é chamado para solucionar o assassinato do Dr. Spindelthorp, que ali se encontrava em lua-de-mel com a viúva-negra Arabella. Numa primeira análise, tudo parece indicar que Arabella é a responsável pelo crime, mas o inspector nunca encara uma investigação de ânimo leve.