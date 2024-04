Sondagem: António Costa é o favorito para as presidenciais de 2026

Os dois preferidos às presidenciais de 2026 são ex-líderes do Governo do PS. O primeiro social-democrata aparece em terceiro lugar e a primeira mulher em sexto.

António Costa, ex-primeiro-ministro, é o favorito à Presidência da República, segundo uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, publicada neste domingo. Logo atrás, partindo de um conjunto de potenciais candidatos sugerido pela Intercampus, aparece António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

A preferência para as eleições presidenciais de 2026 recai sobre o anterior líder do executivo, com 14,7% dos inquiridos a apontarem-no como o nome favorito, isto depois de ter deixado o cargo há menos de um mês. E sobe relativamente a uma sondagem de Setembro do ano passado (8,8%), quando a Operação Influencer ainda não tinha sido desencadeada e António Costa ainda não se tinha demitido.

O ex-primeiro-ministro já fechou a porta a uma eventual ida para Belém. “Essas funções presidenciais não fazem o meu estilo. Comentar o que os outros fazem, opinar sobre o que os outros devem fazer não é bem o meu estilo e a minha forma de estar na vida política. Podem estar descansados: daqui a dois anos ninguém vai ter de se incomodar a vir votar em mim”, disse, citado pela Lusa, no mês passado.

Em segundo lugar, aparece outro socialista, o antigo primeiro-ministro e actual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com 13,6%. Pedro Passos Coelho, antigo líder do Governo, do PSD, surge em terceiro (12,5%) e surge com menos percentagem face ao estudo de Setembro, já depois de ter apresentado o livro "Identidade e Família".

A seguir, aparece o almirante Henrique Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada (8,4%) e, só depois, André Ventura, presidente do Chega (7,7%). Em sexto, figura a primeira mulher, Catarina Martins, ex-coordenadora do Bloco de Esquerda (5,9%).

Seguem-se Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD (5,7%) que no ano passado admitiu protagonizar uma candidatura presidencial, Ana Gomes, ex-candidata presidencial, do PS (5,3%), Rui Tavares, co-porta-voz do Livre (3,5%), Mário Centeno, ex-ministro do PS e actual governador do Banco de Portugal (2,9%) e Durão Barroso, antigo primeiro-ministro do PSD e ex-presidente da Comissão Europeia (2,9%).

Em 12.º surge o ex-líder da IL João Cotrim de Figueiredo (2,7%) e em 14.º o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo (1,3%). No meio, fica Paulo Portas, ex-vice-primeiro ministro, do CDS (2,7%) e, no fim, Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD (1,3%).

A sondagem foi realizada entre 18 e 23 de Abril com base em 605 entrevistas a pessoas com mais de 18 anos, recenseadas eleitoralmente e residentes em Portugal. O erro máximo de amostragem para um intervalo de confiança de 95% é de cerca de mais, ou menos, 4% e a taxa de resposta de 63,1%.