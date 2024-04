Primeira sondagem para as europeias mostra PS na frente com 27,5% e AD com 23,2%

Estudo de opinião da Intercampus coloca o Chega em terceiro, o BE em quarto e o Livre em quinto, à frente da IL e da CDU.

A sondagem da Intercampus realizada para o Correio da Manhã atribui a vitória nas eleições europeias de 9 de Junho ao PS, que lidera com mais de quantos percentuais que a Aliança Democrática (coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS e PPM).

No estudo de opinião, o primeiro relativo às eleições para o Parlamento Europeu, o PS regista 27,5% das intenções de voto (em 2019 os socialistas obtiveram 33,38%) e a AD 23,2% (há cinco anos, o PSD registou 21,94% e o CDS 6,19%). Assim, tanto o PS como a AD ficam aquém dos resultados alcançados nas últimas europeias.

É, no entanto, preciso ressalvar que o trabalho de campo deste estudo foi levado a cabo entre 18 e 23 de Abril e como as listas de PS e AD só foram conhecidas na noite de 22 de Abril, a sondagem mede muito parcialmente o efeito que a aposta nas candidaturas respectivamente lideradas pela socialista Marta Temido e pelo independente Sebastião Bugalho teve junto dos inquiridos.

Em terceiro surge o Chega (10,7%) e em quarto o Bloco de Esquerda (6,1%). Mas a principal novidade no que à medição de intenções de voto diz respeito consiste no facto de o Livre aparecer em quinto com 4,8%, à frente da Iniciativa Liberal (3,6%) e da aliança pré-eleitoral entre PCP e PEV (a CDU regista 2,7%).

Já o PAN obtém 1,1%, ao passo que são registados 17,5% de indecisos.

A sondagem consistiu na realização de 605 entrevistas e tem uma margem de erro de mais, ou menos, 4%.

Em paralelo à sondagem sobre as europeias, a Intercampus realizou o habitual barómetro mensal relativo às intenções de voto em legislativas.

Em Abril, isto é, cerca de um mês depois das eleições gerais de 10 de Março, que deram a vitória à Aliança Democrática por uma margem muito curta, o PS recebe 26,6% das intenções de voto (aquém dos 28% alcançados nas legislativas) e surge à frente da AD, que não vai além dos 22,5% (muito abaixo dos 28,8% obtidos na mais recente ida às urnas).

Seguem-se o Chega (14,4%), o Bloco (9%), a IL (7,3%), o Livre (5,3%), o PAN (2,7%) e a CDU (2,1%). Foram ainda registados 7,4% de indecisos.

Se PS, AD, Chega e CDU ficam abaixo dos resultados obtidos nas últimas legislativas, as intenções de voto de Bloco, IL, Livre e PAN superam as percentagens conseguidas a 10 de Março.