Política nacional com dinheiro dos municípios: o caso do IMT

Muito se tem falado sobre o prometido “choque fiscal” do Governo da AD. Depois de horas de debate, análise e opinião em torno da redução do IRS, o país chegou à conclusão de que 4/5 do dito “choque” já consta do Orçamento do Estado em vigor, aprovado pelo Governo do PS, e apenas 1/5 será responsabilidade do novo executivo. Não é, por isso, choque que faça faísca.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt