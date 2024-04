A Livraria Lello já é um dos principais pontos de visita do centro do Porto, mas os donos do edifício centenário querem potenciar ainda mais o produto turístico que têm em mãos. Para tal, pretendem instalar no edifício vizinho, que tem os mesmos proprietários, um elevador com superfícies envidraçadas e um miradouro no topo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt