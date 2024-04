A festa foi bonita e Peniche pode vir a integrar rede internacional de museus da resistência

Uma delegação da Federação Internacional dos Resistentes (FIR) lançou este sábado um desafio ao recém-inaugurado Museu Nacional Resistência e Liberdade para que venha a integrar esta rede informal de museus europeus congéneres, onde se guardam as memórias de quem esteve preso por lutar contra ditaduras. Ulrich Schneider e Filippo Répaci, presentes na cerimónia oficial de inauguração a convite do ex-preso político José Pedro Soares, dizem ao PÚBLICO que contam com 1,5 milhões de associados e cooperam com uma rede de museus da resistência em iniciativas conjuntas, entre elas a mostra de uma exposição itinerante que conta a luta pela liberdade em vários países.

