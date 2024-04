Lucília Gago no Parlamento? Apostamos que não

A intenção expressa pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, de ouvir explicações da procuradora-geral sobre os casos na justiça colhe respaldo à esquerda. Já o Chega fala em “clara violação da separação de poderes”. Aguiar-Branco quer Lucília Gago a explicar os processos que redundaram em crises políticas. Mas estará Lucília Gago disponível para dar explicações?

