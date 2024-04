Cem anos de Abril e “marcelices” mil

O episódio do Poder Público desta semana começa com a grande festa que ontem levou às ruas milhares de portugueses: as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E deixa já algumas ideias para as comemorações do centenário, nomeadamente para a Assembleia da República.

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa num jantar com correspondentes estrangeiros, em especial a questão da reparação histórica e das indemnizações às antigas colónias escravizadas, e as respostas dos partidos nos discursos, são analisadas na segunda parte.

No meio de tudo isto, PS e AD aprovaram e apresentaram na segunda-feira as suas listas de candidatos às europeias. Os cabeças de lista que causaram mais furor foram Marta Temido, pelo PS, e Sebastião Bugalho, pela AD.

