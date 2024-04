Lista do PS às europeias 100% renovada com Marta Temido, Assis e Catarina Mendes

Marta Temido, a antiga ministra da Saúde e actual presidente da concelhia do PS-Lisboa, vai liderar a lista do PS às eleições para o Parlamento Europeu de 9 de Junho, sendo o resto do pódio ocupado pelo deputado Francisco Assis – que chegou a ser ponderado para cabeça de lista – e pela deputada e ex-ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares Ana Catarina Mendes. A lista foi aprovada na noite desta segunda-feira na reunião da comissão política nacional do partido com 76% de votos a favor (41), 16% contra (nove) e 8% de abstenções.

