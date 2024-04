Autocarros e eléctricos da Carris tiveram crescimento expressivo de acidentes em 2023

A frota de autocarros e de eléctricos da Carris conheceu, no ano passado, um aumento muito expressivo do número de acidentes em que aqueles veículos estiveram envolvidos, com uma subida global de 16%, quando se compara com o ano anterior. Relativamente a 2022, verificou-se uma subida de 13,7% no número de ocorrências envolvendo autocarros, mas o crescimento foi ainda mais significativo no que se refere aos eléctricos, atingindo os 37,1%. Um cenário que a empresa municipal de transportes públicos atribui ao forte acréscimo na intensidade de tráfego rodoviário verificado na cidade em 2023.

