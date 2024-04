Dona da Google vai pagar o primeiro dividendo aos accionistas

A Alphabet, empresa que controla a Google, anunciou na quinta-feira à noite lucros e receitas que ficaram acima do esperado pelos analistas, surpreendendo o mercado com o anúncio do primeiro dividendo da sua história, de 0,20 dólares por cada acção, a pagar em Junho.

As receitas da empresa presidida por Sundar Pichai subiram 15%, para um total de 80,54 mil milhões de dólares (quase 75 mil milhões de euros), no primeiro trimestre de 2024.

O resultado líquido foi de 23,66 mil milhões de dólares (cerca de 22 mil milhões de euros), mais oito mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) que no mesmo trimestre de 2023.

No comunicado de imprensa relativo à divulgação de resultados, Pichai sublinhou que as contas trimestrais “reflectem o forte desempenho da Pesquisa, do YouTube e da Cloud”. Assegurando que “há uma grande dinâmica em toda a empresa”, o líder executivo da Alphabet, que sucedeu ao cofundador Larry Page, sublinha que a empresa está bem posicionada para recolher os ganhos da “próxima vaga de inovação em IA [inteligência artificial]”.

No primeiro trimestre do ano, o volume de negócios da Alphabet foi largamente impulsionado pelo crescimento das receitas publicitária da Google, que totalizou 61,66 mil milhões de dólares (mais sete mil milhões de dólares face ao homólogo).

O principal negócio publicitário da empresa está a acelerar “depois das dificuldades de 2022 e 2023, quando a subida das taxas de juro e as preocupações relacionadas com a inflação forçaram as marcas a cortar no investimento [publicitário]”, escreve a CNBC.

Outras áreas de negócio também cresceram mais do que era esperado pelos analistas. A facturação do serviço Google Cloud subiu para 9,57 mil milhões de dólares e as receitas publicitárias do YouTube atingiram 8,09 mil milhões de dólares, por exemplo.

No caso do Google Cloud, em que a empresa compete directamente com a Amazon Web Services e o Microsoft Azure, o resultado operacional quase quintuplicou, para 900 milhões de dólares.

Seguindo o caminho que a Meta (dona do Facebook) havia iniciado em Fevereiro, a Alphabet informou o mercado que o conselho de administração aprovou um dividendo em dinheiro de 0,20 dólares por acção (menos que os 0,50 dólares da Meta), que serão pagos a 17 de Junho (a accionistas registados até 10 de Junho), e garantiu que irá manter este pagamento trimestral daqui em diante.

Além disso, a dona da Google irá igualmente recomprar o equivalente a 70 mil milhões de dólares de acções próprias (a Meta anunciou a recompra de 50 milhões de dólares em acções próprias).

Em consequência do anúncio, as acções dispararam perto de 14% e catapultaram a capitalização bolsista para lá dos dois biliões de dólares (dois milhões de milhões dólares), embora estejam agora a corrigir quase 2%, na pré-abertura.

Cada acção da Alphabet vale perto de 156 dólares.