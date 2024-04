Eleições no FC Porto: PSP do lado de fora do Dragão mas pronta a intervir

Apesar dos apelos de André Villas-Boas, polícia apenas entrará no estádio dos “dragões” se tiver relatos de distúrbios. Adeptos violentos sob vigilância e sede do ex-treinador protegida.

Os incidentes que mancharam a Assembleia Geral extraordinária do FC Porto aconteceram há mais de seis meses, mas estão ainda bem vivos na memória de muitos dos portistas que se deslocam este sábado ao Estádio do Dragão para votar. André Villas-Boas, Pinto da Costa e Nuno Lobo, os três candidatos à presidência do clube, lançaram múltiplos apelos para que os associados portistas mantenham a serenidade e respeitem a diferença de opinião. Ainda assim, a Polícia de Segurança Pública (PSP) não vai facilitar, destacando um efectivo considerável para assegurar que a ordem pública será respeitada e, em caso de necessidade de intervenção musculada, qualquer incidente seja rapidamente resolvido.

André Villas-Boas, candidato que ameaça o reinado de 42 anos de Pinto da Costa no FC Porto, queria a presença da PSP dentro do Estádio do Dragão, mas não será isso que acontecerá este sábado. De acordo com informações recolhidas pelo PÚBLICO junto desta força policial, a PSP vai manter-se fora do recinto desportivo, intervindo apenas em caso de necessidade, algo confirmado também por fonte da candidatura ligada ao ex-treinador.

No centro das comunicações está Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral. Todos os problemas e dúvidas relativos ao acto eleitoral passam pelo responsável, sendo que o plano para este sábado gizado pela PSP também o inclui. O advogado foi um dos que recebeu mais críticas após a violência de 13 de Novembro, pelo facto de não ter interrompido a reunião após os primeiros relatos de agressões. A decisão de não chamar a PSP para o interior do Dragão Arena também lhe valeu críticas, com os associados a acusar Lourenço Pinto de proteger os prevaricadores.

Um dos aspectos que preocupa a polícia é a existência de adeptos radicais, muitos dos quais ligados à principal claque portista, os Super Dragões. Neste sentido, existirá um acompanhamento especial em forma de vigilância, procurando garantir que os casuals ou outros subgrupos mais violentos não perturbem o correcto funcionamento das eleições.

Também a sede de André Villas-Boas, alvo de actos de vandalismo no passado, terá segurança especial. Será neste local que o candidato deverá passar a noite eleitoral, sendo também expectável que, em caso de vitória, os apoiantes do ex-treinador escolham a sede para apadrinhar os festejos.

A votação decorre das 9h às 20h no Estádio do Dragão. Espera-se que este sábado marque um novo recorde de votação em eleições do clube, depois de, em 1988, mais de 10.700 sócios terem colocado o voto nas urnas.