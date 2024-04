Chegou ao fim a era Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto?

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto vão decorrer neste sábado com um contexto diferente do histórico do clube dos últimos anos. Habituado a um apoio massivo dos sócios e a pouca ou mesmo nenhuma oposição interna, Jorge Nuno Pinto da Costa terá desta vez a forte concorrência de André Villas-Boas. Há motivos para Pinto da Costa estar preocupado? Nestas eleições concorre também de novo Nuno Lobo. Neste P24, ouvimos o jornalista Miguel Dantas.

