André Villas-Boas encerra campanha: “Votem num FC Porto livre das sanguessugas”

Candidato reuniu apoiantes no Pavilhão Rosa Mota. Eleições do FC Porto decorrem este sábado, com o ex-treinador a desafiar Pinto da Costa.

Foi rodeado de apoiantes na sala de espectáculos do Porto que André Villas-Boas escolheu encerrar a campanha eleitoral à presidência do FC Porto. No Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, milhares de pessoas fizeram questão de dar um último "empurrão" presencial ao ex-treinador, a quatro dias do acto eleitoral do clube.

"Gradualmente aprendemos que o caminho de mudança no FC Porto se faz também com a força e a coragem de cada um. Lutando contra todas as pessoas que apenas querem entrar no clube para se servir dele. Muitos de vocês agradecem-me a coragem de ter avançado. Sou eu que vos agradeço a coragem de publicamente me apoiarem", começou por dizer André Villas-Boas.

A campanha eleitoral do ex-treinador durou mais de três meses, após o anúncio da candidatura a 17 de Janeiro. André Villas-Boas diz que este é o momento de "libertar o FC Porto das amarras e interesses" que tanto dano fizeram ao clube, frisando que os "dragões" estão perante "uma crise financeira sem precedentes".

"Caras e caros portistas, entramos na recta final. Esta é a vossa hora! Votem em liberdade, votem em democracia, votem num FC Porto transparente, organizado, estruturado, livre das sanguessugas que teimam em empurrá-lo para as profundezas! O momento é agora! Este é um momento de liberdade, de vitalidade, um movimento como há muito não se via no FC Porto", reiterou o candidato.

As eleições do FC Porto decorrem já este sábado, dia 27 de Abril, no Estádio do Dragão. Estima-se que seja o acto eleitoral mais concorrido na história dos "dragões", depois de, em 1988, mais de 10.700 associados terem exercido o direito de voto numa das poucas vitórias de Pinto da Costa com oposição em 42 anos de presidência.

"O FC Porto não tem dono, pertence-nos", exultou Rui Pedroto, filho de José Maria Pedroto e futuro vice-presidente dos "dragões" em caso de vitória da lista B. Espicaçados por este repto, milhares de pessoas levantaram-se e, em uníssono, cantaram: "O Porto é nosso e há-de ser, o Porto é nosso até morrer". Rui Pedroto diz que a candidatura de André Villas-Boas "falou a verdade e não escondeu preocupações", resistindo "à calúnia e aos impropérios", nunca "se deixando intimidar". "A calúnia e a falsidade são a arma dos fracos", sentenciou.

António Tavares, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, sente que o clube está vivo e se mobilizou, acusando Pinto da Costa de ter sido obrigado a fazer campanha – mesmo que tenha prometido não o fazer. Em 27 de Abril não se vota por André Villas-Boas, sublinha, mas sim pelo futuro do FC Porto.

"Ao longo desta campanha lemos e ouvimos muita coisa de que não gostámos. Uma dessas coisas foi chamarem-me traidor e adversário. Não sou nenhuma dessas coisas, sou portista. Aqui, no FC Porto, só há portistas. E não são todos portuenses. Ouvi também muito falar que o passado é importante. Queria ser aqui muito claro: temos muito orgulho do passado do FC Porto e de quem o ajudou a construir". Fazendo alusão ao 50.º aniversário do 25 de Abril, António Tavares diz que "não existe medo" nesta candidatura, acrescentando que este é o tempo "da maioria silenciosa". "É por eles que estamos a fazer esta campanha, têm de dizer 'presente' no dia 27".

Pinto da Costa tenta chegar ao 16.º mandato na presidência do clube, mas enfrenta a concorrência feroz de André Villas-Boas, treinador dos "dragões" na época 2010-11. O empresário Nuno Lobo volta a candidatar-se, depois de já ter sido candidato em 2020 e ter recolhido 4,91% dos votos.