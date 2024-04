Pinto da Costa anuncia renovação por quatro épocas com Sérgio Conceição

Presidente e candidato às eleições do FC Porto confirmou extensão do contrato a dois dias da ida às urnas. “Os contratos têm sempre hipótese de rescisão”, justificou.

A candidatura Todos pelo Porto, encabeçada por Pinto da Costa, anunciou nesta quarta-feira que o actual treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vai renovar contrato até 2028. "O que assinámos com aperto de mão e amanhã formalizaremos é um contrato de quatro anos, ele é importantíssimo para o projecto que eu tenho, de voltar às grandes lides europeias", afirmou o presidente dos "dragões", em mais uma acção de campanha, no Porto.

À entrada para o barco onde está previsto um jantar com apoiantes, Pinto da Costa deixou claro que na quinta-feira será oficializada a renovação do vínculo com o treinador, já acordado "com aperto de mão".

"Amanhã será confirmado, hoje não quero estar a falar disso, não quero que o Sérgio Conceição se intrometa na eleição. Mas estou perfeitamente à vontade para dizer que praticamente está fechado, apertámos as mãos e, para o Sérgio Conceição, um aperto de mãos vale mais do que a assinatura formal", acrescentou, aos jornalistas.

Sobre o timing da decisão, e sobre o facto de estar a assumir um compromisso que, no limite, poderá não ser a próprio lista a cumprir (no caso de perder as eleições de sábado), o dirigente desvalorizou. "Não me passa pela cabeça que seja quem for o vencedor não queira o Sérgio Conceição, sobretudo a Lista B que se tem fartado de dizer que se sentaria com Sérgio Conceição para resolver o assunto. Assim já fica resolvido", insistiu, lembrando que "os contratos têm sempre hipótese de rescisão".