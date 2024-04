Dias da Dança. A voz feminina a digerir o trauma, a defender-se da violência, a recusar o apagamento

Inês Campos, Luísa Saraiva e Jan Martens apresentam no Dias da Dança três espectáculos em que se servem do canto feminino para colocar questões.

Começando no micro para acabar no macro: Inês Campos escreveu canções para melhor entender as suas experiências recentes envolvendo ansiedade, medo e esgotamento; Luísa Saraiva apercebeu-se de que, no cancioneiro popular português, muitas músicas que têm como título o nome de uma mulher acabam com a protagonista do tema a morrer ou a ser fortemente violentada; e Jan Martens resgatou um punhado de músicas obscuras ou esquecidas, cantadas em diferentes períodos e regiões do globo por vozes femininas que, embora mais ou menos conhecidas dentro dos seus respectivos nichos, nunca tiveram reconhecimento a larga escala, para as celebrar e lhes dar um palco.