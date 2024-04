St. Vincent: “Este disco não é sobre persona; é sobre vida, morte e amor”

Em All Born Screaming, álbum com fantasmas à espreita, Annie Clark deixa momentaneamente de lado a ideia de persona para ser, simplesmente, ela própria. O Ípsilon entrevistou-a.

E ao sétimo álbum (ou oitavo, se incluirmos Love This Giant, a sua colaboração com David Byrne, em 2012), St. Vincent decidiu trabalhar sozinha. Não quer isto dizer que tenha assumido o controlo de todas as etapas do processo criativo sem requisitar uma única ajuda externa: All Born Screaming, que sai hoje, inclui várias colaborações, de nomes como Cate Le Bon ou Dave Grohl, que a artista nascida Annie Clark conheceu quando, em 2014, assumiu a pesada tarefa de fazer a vez de Kurt Cobain, tocando e cantando Lithium na cerimónia da entrada dos Nirvana no Rock and Roll Hall of Fame.