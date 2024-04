Obrigado, capitães. Que não nos canse, nunca, repetir isto

No dia 24 de Abril de 1974 eu tinha 18 anos. Em Agosto faria 19 e, já com inspecção marcada para Junho, aguardava-me um destino idêntico ao de tantos outros: a Guerra Colonial. O clima era de alguma efervescência, é certo, tinha havido o golpe das Caldas, o livro de Spínola, o I Encontro da Canção Portuguesa, o Grândola e o “fascistas, fascistas” gritado no Coliseu dos Recreios que naquele dia foi tudo menos de recreio, mas estávamos longe de imaginar que o dia seguinte, uma quinta-feira (curiosamente, o calendário de Abril de 2024 replica, dia por dia, o de 1974), iria mudar as nossas vidas e a do país. Nessa altura, morava na Ajuda e das janelas da nossa casa via-se, do outro lado da rua, um dos vários quartéis da zona (ainda por lá existe, a assinalar essa antiga omnipresença, a Rua dos Quartéis, já para não falar na Calçada da Ajuda, ainda e sempre ligada à presença militar). Mas naquela manhã, os militares já não estavam apenas na vizinhança, estavam na rádio, a falar da “gravidade da hora” e a pedir aos habitantes da cidade de Lisboa que se “mantivessem nas suas casas com a máxima calma”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt