25 de Abril: “A entrada de Portugal na CEE significava a consolidação da democracia”

No dia em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril de 1974, discutimos a influência da criação da Comunidade Económica Europeia para um Portugal em ditadura e como a adesão em 1986 moldou o país que temos hoje. Com Nuno Severiano Teixeira, Professor Catedrático na Universidade Nova de Lisboa, onde dirige o Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA), e moderação Beatriz Capão e Joana Gama Gomes.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.