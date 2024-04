Bomba por detonar da II Guerra Mundial encontrada junto ao estádio do Mainz

Uma bomba de 500 quilogramas, ainda por detonar, foi descoberta esta quarta-feira junto ao estádio do Mainz. O engenho, que será de origem norte-americana e da altura da II Guerra Mundial, foi encontrado junto ao campus universitário que se situa nas imediações da MEWA Arena e deverá ser desactivado já esta sexta-feira.

Em comunicado, a Câmara da cidade de Mainz refere que a detonação, programada para as 12h desta sexta-feira, vai obrigar a cortar estradas, a retirar cidadãos das suas casas e levará a restrições nos transportes públicos.

"A área de perigo deverá ser evacuada até às 10h. A desactivação só poderá ocorrer quando houver certeza de que não há pessoas na área de evacuação", lê-se na nota, em que também é referido que os serviços de emergência, os bombeiros e as equipas de controlo de desastres irão fazer uma verificação da zona antes da detonação.

Segundo os especialistas do serviço de eliminação de munições explosivas, a área de evacuação será de 750 metros, afectando cerca de 3500 pessoas que habitam naquela zona da cidade. "Desde quarta-feira à noite, cerca de 30 autoridades e organizações têm trabalhado em estreita colaboração na preparação para a evacuação e desarmamento", é ainda referido.

Não é possível estimar quanto tempo demorará a desactivação desta bomba, que possui dois detonadores de impacto intactos e ambos devem ser desarmados, mas está previsto que o jogo entre o Mainz e o Colónia, marcado para as 16h30 do próximo domingo, decorra dentro da normalidade.

As autoridades dizem também que já foi criado um centro de assistência no pavilhão desportivo de Mainz-Drais para acolher pessoas que não tenham para onde ir durante o procedimento — e os animais de estimação também são bem-vindos.

Esta foi a segunda bomba da II Guerra Mundial encontrada junto ao estádio do clube no espaço de poucos dias. No dia 15 de Abril, um engenho mais pequeno (e, logo, menos perigoso) já tinha sido encontrado no decorrer das obras de requalificação da MEWA Arena e detonado dias depois.