Violação grave do código de conduta do Governo poderá implicar demissão

O novo código de conduta do Governo traz regras mais apertadas para os membros do Governo. O "manual" de bom comportamento ético deste executivo prevê que, em caso de "violação grave ou reiterada" das regras, possa haver demissão. Entre as novidades e os novos mecanismos previstos, está também a indicação de que os membros do Governo devem ter cuidado com as suas comunicações públicas, incluindo redes sociais.

