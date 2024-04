Eleições europeias: da “decisão imponderada” da AD à “previsibilidade” de Temido

Quer tenham sido vistas como “imprudentes”, “improváveis” ou, até, “aqui e ali polémicas”, as apostas das duas maiores forças políticas para as eleições europeias de 9 de Junho, anunciadas esta segunda-feira, não passaram despercebidas. A antiga ministra da Saúde Marta Temido, presença diária nos ecrãs dos portugueses durante a pandemia, é a número um do Partido Socialista. Já a coligação Aliança Democrática (AD) preferiu “arriscar” no nome do comentador político Sebastião Bugalho.

