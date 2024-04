António Costa escolhe escrever no Correio da Manhã e começa na próxima semana

Regresso de António Costa à vida activa está marcado para 4 de Maio, com o primeiro artigo de opinião semanal dedicado a assuntos europeus no Correio da Manhã.

O antigo primeiro-ministro António Costa escolheu o Correio da Manhã (CM) para o regresso à vida activa e, a partir de 4 de Maio, vai ter uma página semanal de opinião no jornal, dedicada a assuntos europeus.

Já tinha sido anunciado que António Costa era uma das contratações do novo canal informativo da empresa que detém já o CM e a CMTV.

O socialista visitou nesta terça-feira, 23 de Abril, as instalações da empresa e falou à CMTV. Embora não tenha revelado o formato do seu trabalho no novo canal Now, garantiu que, “pelo menos para já, não é propriamente comentário". "Porque de comentado até a comentador há alguma distância que deve ser respeitada e com tempo.”

Para o ex-primeiro-ministro, o "jornalismo profissional é absolutamente fundamental". Quanto ao novo canal, António Costa acrescentou que “o projecto vai colocar os protagonistas no centro daquilo que é o comentário". "Espero que corra bem porque será bom para todos.”

O cardeal Américo Aguiar e Graça Freitas são, além de António Costa, outras das caras do canal.