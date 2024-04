O Bloco de Esquerda (BE) quer pôr as empresas a criarem planos de acção — e não de avaliação, como a lei já prevê — para a igualdade salarial entre mulheres e homens. Esta é uma das várias medidas que os bloquistas propõem num projecto de lei para promover a igualdade remuneratória de género que vai dar entrada esta terça-feira e que, caso seja aprovado, produzirá efeitos com o Orçamento do Estado para 2025.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt