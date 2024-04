ONU vê “precedente perigoso” na nova lei britânica para enviar migrantes para o Ruanda

Acusado de estar a “transferir responsabilidades”, Sunak diz que “nada se atravessará no caminho” do Governo para aplicar a lei – nem um “tribunal estrangeiro”. Cinco migrantes morrem na Mancha.

Dez a 12 semanas. É este o tempo que Rishi Sunak estima para que os primeiros aviões com migrantes e requerente de asilo a bordo comecem a descolar, com destino ao Ruanda, localizado a mais de seis mil quilómetros do Reino Unido e cujo historial de protecção de direitos humanos é posto em causa por várias organizações do sector.