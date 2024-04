A Conspiração: uma “verdadeira odisseia” para nos explicar “um golpe corajoso”

O rastilho que conduziu ao 25 de Abril foi um decreto-lei, isso era sabido; o 353/73, de 13 de Julho, com chancela do Ministério do Exército. Tal como eram conhecidas as reacções de desagrado que provocou nas Forças Armadas em meados de 1973. Mas faltava contar, com pormenor e pela voz dos seus protagonistas, como essa contestação evoluiu para uma conspiração militar que já não visava apenas um decreto mas a mudança de regime. É isso que agora veremos na série documental A Conspiração, de António-Pedro Vasconcelos (1939-2024), em estreia na RTP1. O primeiro episódio, A semente revolucionária, é exibido no dia 24, às 21h30; e o segundo, Os 136 oficiais, no dia 25, à mesma hora.

