Mergulhadores criam “Arca de Noé” nos Países Baixos para preservar recifes de corais

Mergulhadores de um zoológico holandês começaram na segunda-feira a trabalhar para criar uma "Arca de Noé" de corais, como parte de um esforço global para preservar os recifes de corais através da construção de populações de reserva em aquários.

Com os corais a serem ameaçados a nível mundial pelas alterações climáticas, a pesca excessiva e a poluição, os conservacionistas do jardim zoológico de Burgers", na cidade de Arnhem, estão a criar uma reserva de espécies ameaçadas.

O coral poderá ser reintroduzido no seu habitat original quando as condições melhorarem, explicou Nienke Klerks, bióloga do jardim zoológico. "Este projecto está a criar uma espécie de reserva de corais para que, no caso de morrerem na natureza, ainda os tenhamos em aquários", disse Nienke.

Devido às lentas taxas de crescimento dos corais - que podem variar entre vários milímetros e vários centímetros por ano - seriam necessários anos até que qualquer coral pudesse ser devolvido à natureza. Mesmo assim, as condições teriam de melhorar primeiro para que o coral pudesse prosperar, acrescentou.

O jardim zoológico trabalhou na construção da reserva de corais juntamente com o Museu Oceanográfico do Mónaco e dois aquários franceses. A bióloga Nienke Klerks espera que mais jardins zoológicos se juntem ao projecto.