Francisco Paupério, o “candidato a candidato” que apostou no Livre pela ecologia e o europeísmo

No Parlamento Europeu, Paupério quer dignificar a entrada de migrantes e combater as alterações climáticas. O cabeça de lista do Livre às europeias acredita que o seu percurso pode inspirar outros.

Francisco Paupério é o cabeça de lista do Livre na corrida às eleições europeias de 9 de Junho. O jovem apresentou a pré-candidatura ao Parlamento Europeu a 1 de Maio do ano passado. Mas a vitória categórica que obteve na primeira volta quase levou à alteração das regras das eleições primárias no partido. Ao PÚBLICO, assume que os últimos dias não foram fáceis, também pela "ansiedade dos resultados", mas acredita que a situação foi resolvida de "forma saudável". Candidato à bancada do Partido Verde Europeu, Francisco Paupério pode vir a ser o primeiro eurodeputado do Livre.