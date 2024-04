Francisco Paupério vence primárias do Livre e será cabeça de lista às europeias

O Livre, único partido com representação parlamentar a fazer eleições primárias para escolher candidatos, decidiu restringir os votos depois da primeira volta, mas recuou com a decisão.

Depois de quase terem sido alteradas as regras das eleições primárias do Livre a meio do processo eleitoral, Francisco Paupério, o candidato mais votado na primeira volta, confirmou a sua vitória ao tornar-se o candidato com mais votos na segunda volta das primárias. Será o cabeça de lista do Livre na corrida para o Parlamento Europeu, a 9 de Junho.

Nas redes sociais, Francisco Paupério, de 28 anos, apresentava-se como "candidato a candidato" às eleições europeias. Número três do Livre no círculo do Porto nas eleições legislativas e membro da assembleia do partido desde 2022, Paupério é formado em Biologia e está a concluir o doutoramento em Biologia Integrativa e Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência. No partido, é ainda relator do círculo temático Europa.

De acordo com os dados a que o PÚBLICO teve acesso, a segunda volta de votações das primárias abertas do Livre para escolha dos candidatos terminou às 23h59 de sexta-feira e teve a participação de 39% do colégio eleitoral de membros e apoiantes, que corresponde a 588 membros e apoiantes, e uma participação de 62% do colégio eleitoral de inscritos externos, que corresponde a 436 inscritos.

Filipa Pinto, que foi a número dois pelo círculo do Porto nas legislativas, será a segunda candidata a eurodeputada pelo Livre, e Carlos Teixeira, candidato por Lisboa, é o número três.

No final do dia de hoje começam as votações para definir a lista de candidatos do Livre para as eleições europeias.



Um resumo do que foi a minha campanha e do que esperar de mim enquanto candidato!



“When they go low, you go high” pic.twitter.com/65jaPXr4T4 — Francisco Paupério (@sirpauperio) April 16, 2024

Os resultados, ordenados em razão da regra da paridade, de acordo com o número 2 do artigo 42 do Regulamento das Primárias Abertas do Livre, são os seguintes: Francisco Paupério (5667,75 pontos), Filipa Pinto (3777,2 pontos), Carlos Teixeira (3125,91 pontos), Mafalda Dâmaso (3032,88 pontos), Tomás Cardoso Pereira (2343,99 pontos) e Inês Pires (2164,39 pontos).

Na curta mensagem lê-se ainda uma nota de agradecimento "a todas as candidaturas e a todo o colégio eleitoral".

A eleição de Francisco Paupério acontece depois de a comissão eleitoral ter adiado a votação nas primárias para a escolha dos candidatos por 24 horas e restringir os critérios de participação na eleição para apenas membros e apoiantes, o que seria inédito no partido. Em causa, lia-se no comunicado, estava o "número excessivo de votos únicos (aqueles que provêm de um eleitor que apenas ordena um candidato)" no nome mais votado: Francisco Paupério.

O comunicado reconhecia que o boletim de voto "permite a ordenação não obrigatória de seis candidatos, mas de um número de entre 1 a 6", não sendo explícito que a validade do voto dependa do voto em mais do que um candidato, e que "o fenómeno dos votos únicos em um único candidato não é estranho ao outro tipo de votantes que integra o colégio eleitoral, os membros e apoiantes". Porém, argumentava o órgão, os números em eleições anteriores foram "substancialmente inferiores".

No entanto, e depois de mais de 100 membros e apoiantes terem subscrito um abaixo-assinado em que apelavam a um recuo na "decisão insensata", o conselho de jurisdição do partido decidiu reverter a restrição do direito de voto na segunda volta das primárias para as europeias a apenas membros, considerando que "não foram apuradas condutas concretas que traduzam uma viciação do processo".

​Esta decisão foi tomada pela Comissão de Ética e Arbitragem, que integra a jurisdição do partido, que determinou que "a segunda volta das primárias deve permitir o voto não só de membros e apoiantes, mas também daqueles que se inscreveram no processo eleitoral, nos termos previstos no Regulamento de Primárias do Livre".