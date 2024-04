Ronda com ministra: IL quer desburocratizar e BE criminalizar enriquecimento ilícito

A ministra da Justiça continua a reunir-se com os partidos para criar um plano de combate à corrupção. Entre outras medidas, a Iniciativa Liberal (IL) defendeu que se desburocratize a justiça e o Bloco de Esquerda (BE) que se criminalize o enriquecimento injustificado. Segundo os partidos, houve "abertura" por parte de Rita Júdice e é possível um "entendimento alargado" no Parlamento sobre algumas matérias.

Após o encontro, Mariana Leitão, líder da bancada da IL, referiu que apresentou quatro propostas à ministra. Em primeiro lugar, a "desburocratização e simplificação" de processos, uma medida que considera "fundamental" porque "regulamentos e procedimentos desnecessários, morosos e complexos acabam por ser um terreno fértil para a corrupção".

Em segundo lugar, a criação de um concurso internacional para reguladores para "garantir a completa independência" dos mesmos "face ao poder político". Depois, uma "análise profunda aos vários organismos" de combate à corrupção para identificar se existe uma "sobreposição de competências ou incidência de objectivos" e decidir se "pode haver uma redução" dessas entidades. E, por fim, a regulamentação do lobbying, medida que reúne uma ampla maioria.

A deputada não avançou como é que o Governo se posicionou relativamente a cada proposta, mas disse ter havido "abertura por parte da ministra em ouvir" e um "compromisso de manter o diálogo" no futuro.

Já o BE propôs a Rita Júdice que se ultrapassem os "problemas constitucionais do passado" e se criminalize o enriquecimento injustificado, uma medida sobre a qual a IL não se posicionou, e que o líder da bancada bloquista, Fabian Figueiredo, considerou "essencial".

O partido propôs ainda que se ponha a Entidade para a Transparência a funcionar com "meios técnicos e jurídicos", criando um algoritmo que "defina quais são periodicamente as declarações que são fiscalizadas". E que se proíba a transferência de capitais para offshores para "garantir que a pirataria financeira não contamina a nossa economia".

Em particular sobre os dois primeiros temas, Fabian Figueiredo considerou ser possível chegar a um "consenso alargado na Assembleia da República".

Acompanhada pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, a ministra da Justiça vai ainda reunir-se esta segunda-feira com o PCP, o Livre e o CDS.