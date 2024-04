Partidos querem criminalizar enriquecimento injustificado, regulamentar lobby, penas mais pesadas

É uma longa lista de medidas aquela que a ministra da Justiça terá que anotar nas reuniões que começa a fazer nesta sexta-feira com os partidos com assento parlamentar para desenhar uma estratégia alargada de combate à corrupção. De acordo com o levantamento que o PÚBLICO fez junto dos partidos sobre as propostas que vão levar para o encontro, há algumas em que a concordância vai da direita à esquerda, como é o caso da criminalização do enriquecimento injustificado, da regulamentação do lobbying e da pegada legislativa, da delação premiada e do reforço dos meios humanos e técnicos para a investigação dos crimes de corrupção. Apenas o PSD e a IL não responderam ao repto.

