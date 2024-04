Regulamentação do lobbying e criminalização do enriquecimento injustificado devem avançar

Uma proposta tem consenso de uma larga maioria; para a outra, o Governo e o PSD terão de procurar o conforto dos braços do Chega. Das primeiras reuniões da ministra da Justiça, Rita Júdice, com os partidos – no caso PSD, PS, Chega e PAN – no âmbito do diálogo para recolher propostas para um plano alargado de prevenção e combate à corrupção, podem já ser deixadas no centro da mesa para o debate a regulamentação do lobbying e a criminalização do enriquecimento injustificado.

