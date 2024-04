Europeias: Miguel Albuquerque anuncia voto contra à lista da AD

À entrada para o Conselho Nacional, o líder do PSD/Madeira considerou as escolhas “um erro estratégico”.

O presidente do Conselho Nacional do PSD, Miguel Alburquerque, afirmou hoje que vai votar contra a lista de candidatos da coligação AD ao Parlamento Europeu devido à posição "não elegível" da candidata da Madeira, Rubina Leal.

"É um erro estratégico" da direcção, declarou Albuquerque, à entrada para o Conselho Nacional do partido, em Lisboa, onde anunciou este voto contra.

De acordo com uma lista a que a Lusa teve acesso, ainda não confirmada oficialmente, Rubina Leal, deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, terá sido colocada no nono lugar na lista da AD. Nas eleições europeias de 2019, o PSD elegeu seis deputados.

Antes dela, em sétimo lugar, está o candidato do PSD/Açores, Paulo Nascimento Cabral, que foi chefe de gabinete de José Manuel Bolieiro na Presidência do Governo Regional e actualmente estava na Reper (Representação Permanente de Portug. Paulo Cabral foi assessor do PSD no Parlamento Europeu durante vários anos.