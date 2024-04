“Um jornal canadiano dizia que tanques ocupavam a praça central de Lisboa”

Viveu dez anos no exílio. De Genebra a Paris e Amesterdão, do Brasil ao Canadá, onde soube, no dia seguinte, que havia uma praça central de Lisboa ocupada por tanques. Foi em Paris que começou a compor e a gravar. Com José Mário Branco e outros cantores de protesto. A contracultura americana marcou-o, talvez mais do que aos seus companheiros de canções. Viveu o Maio de 68. Andou pelo mundo. Ainda hoje as suas primeiras canções vivem no imaginário do 25 de Abril. Sérgio Godinho e um exílio com causas. Com um pé assente na terra.

