Coreia do Norte lança míssil balístico para o mar do Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direcção ao mar do Japão, na costa leste da península coreana, disseram esta segunda-feira os militares da Coreia da Sul.

Pyongyang “disparou um míssil não identificado no mar do Leste”, nome dado pelas duas Coreias ao mar do Japão, afirmou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, que acrescentou estar a analisar o lançamento, incluindo a distância percorrida pelo míssil.

Também o Ministério da Defesa do Japão disse ter registado um “provável lançamento de míssil balístico” realizado pela Coreia do Norte, estando a recolher informações sobre se podia representar uma ameaça para o arquipélago.

Fontes do Governo japonês, citadas pela agência de notícias EFE, indicaram que o projéctil já tinha caído em águas fora da Zona Económica Exclusiva nipónica por volta das 15h15 (7h15 em Lisboa). Pyongyang não fez até ao momento qualquer comentário sobre este alegado lançamento.

No sábado, a Coreia do Norte tinha anunciado ter testado uma ogiva "muito grande" concebida para mísseis de cruzeiro, como o Hwasal-1 Ra-3, e um novo tipo de míssil antiaéreo, Pyoljji-1-2, de acordo com a agência estatal norte-coreana KCNA.

No início deste mês, Pyongyang afirmou ter testado um novo míssil hipersónico de combustível sólido com alcance médio a longo.

A Coreia do Norte continua a desenvolver programas de armamento, nomeadamente nuclear, apesar das sanções internacionais em vigor.

Desde o início do ano, o país definiu a Coreia do Sul como o "principal inimigo", encerrou as agências dedicadas à reunificação e ao diálogo inter-coreano e ameaçou entrar em guerra por qualquer violação do território norte-coreano.