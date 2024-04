Coreia do Norte testa novo míssil hipersónico com capacidade nuclear

A Coreia do Norte disparou um novo tipo de míssil hipersónico de médio-longo alcance, com tecnologia de combustível sólido, informou esta terça-feira a agência estatal KCNA.

O mais recente teste já foi condenado pela Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e Reino Unido, que o denunciou como uma violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"O Reino Unido insta com veemência a Coreia do Norte a evitar novas provocações, a retomar o diálogo e a adoptar medidas credíveis rumo à desnuclearização", afirmou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu ao lançamento, adiantou a KCNA, elogiando o que considera ser uma arma estratégica que demonstra a "superioridade absoluta" da tecnologia de defesa da Coreia do Norte.

Com este disparo, feito para as águas do mar do Japão, o país "completou a transição de todos os mísseis tácticos, operacionais e estratégicos de diferentes alcances para o combustível sólido, com capacidade nuclear e de controlo de ogivas", afirmou Kim Jong-un.

Os mísseis hipersónicos são mais difíceis de interceptar, enquanto os mísseis com combustível sólido são mais facilmente disparados, armazenados e transportados — o que significa que o seu lançamento pode ser preparado em pouco tempo.

O teste desta terça-feira seguiu-se a outro realizado em terra, no final de Março, de um motor de combustível sólido para um novo míssil hipersónico de alcance intermédio.

Ao mesmo tempo, regressou esta terça-feira ao país uma delegação diplomática norte-coreana que realizou visitas à China, Vietname e Laos.