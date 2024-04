Base militar dos EUA na Síria alvo de rockets disparados a partir do Iraque

Pelo menos cinco rockets foram disparados no domingo, a partir do Iraque, contra uma base militar operada pelos Estados Unidos em Rumalyn, na Síria, confirmaram duas fontes militares iraquianas e uma norte-americana à Reuters. O primeiro ataque contra forças dos EUA na região foi neutralizado e não há registo de feridos.

Um responsável norte-americano, que falou sob condição de anonimato, descreveu o episódio como um “ataque com rockets falhado”, mas não explicou se os projécteis foram destruídos ou se falharam simplesmente o alvo.

A aviação da coligação internacional liderada pelos EUA na Síria realizou, ainda assim, um ataque retaliatório contra o local de onde foram disparados os rockets.

Três fontes do Exército iraquiano disseram, mais tarde, que estava a ser investigado um dispositivo de lançamento de rockets afixado numa pequena carrinha estacionada na vila iraquiana de Zummar, perto da fronteira com a Síria. O veículo, informaram, aparenta ter sido atingido por um ataque aéreo.

Um grupo ligado ao Kataib Hezbollah, um grupo radical xiita iraquiano, apoiado pelo Irão, publicou uma mensagem no Telegram a dar conta de que os ataques contra os EUA tinham sido retomados, depois de quase três meses de pausa.

Mas o Kataib Hezbollah reagiu pouco depois a este anúncio, catalogando-o como “notícias fabricadas”.

No final de Janeiro, um ataque com drones atribuído a grupos pró-Irão da Síria e Iraque matou três soldados norte-americanos. Foram as primeiras mortes de militares dos EUA no Médio Oriente desde o dia 7 de Outubro, quando o Hamas atacou Israel.