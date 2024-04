Acções da Galp disparam 20% após “importante descoberta” na Namíbia

Empresa portuguesa, que detém 80% do consórcio de exploração na Namíbia, empurrou subida do principal índice bolsista nacional.

As acções da Galp começaram a manhã desta segunda-feira a subir mais de 20%, uma valorização que é explicada pela informação ao mercado de “importante descoberta comercial” na exploração no campo Mopane, na Namíbia, projecto petrolífero onde a empresa detém uma participação maioritária.

De acordo com um comunicado divulgado este domingo, a empresa deu conta de que, após o fim da primeira fase da campanha de exploração do campo Mopane, é possível concluir que se trata de “uma importante descoberta comercial”.

Pelas 10h00, as acções da petrolífera portuguesa seguiam a subir cerca de 17%, muito perto dos 19 euros, depois de terem atingido o máximo em 19,36 euros.

A subida das acções da petrolífera reflectiu-se no valor do principal índice da bolsa de Lisboa, que chegou a subir mais de 3%.

A Galp detém 80% do consórcio, juntamente com os parceiros Namcor e Custos, que repartem a restante participação.

Em Janeiro do corrente ano, a empresa presidida por Filipe Silva já tinha anunciado que os trabalhos no poço de exploração Mopane-1X, no bloco PEL83, identificaram “a descoberta de uma coluna significativa de petróleo leve”.

Agora a empresa dá conta que, só no complexo de Mopane, ainda sem perfurar poços adicionais de exploração, as estimativas de hidrocarbonetos “são de 10 mil milhões de barris de petróleo equivalente, ou mais".

Em 2023, a Galp registou o seu maior resultado líquido de sempre, de 1002 milhões de euros, mais 14% face aos 881 milhões de euros de 2022, com aumento na produção petrolífera de 6% (excluindo a operação angolana, cuja venda foi anunciada há um ano).