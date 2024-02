Lucro da Galp atinge recorde de mil milhões de euros

A Galp atingiu em 2023 o seu maior resultado líquido de sempre, de 1002 milhões de euros. O lucro da empresa controlada pela família Amorim subiu 14% face aos 881 milhões de euros de 2022, num ano em que a produção petrolífera aumentou 6% (excluindo a operação angolana, cuja venda foi anunciada há um ano) e a produção de combustíveis em Sines recuou 10%, devido às paragens programadas da refinaria. As vendas de energia a clientes caíram 7%, com uma queda de 28% das vendas de gás natural.

Em 2023, o resultado da Galp foi suportado pelo “aumento gradual” da actividade do projecto moçambicano de gás natural (Coral Sul) e por “níveis de produção robustos no Brasil”, explicou a empresa no comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A produção média diária diminuiu 3% para 122 mil barris, no entanto, enquanto a produção de crude recuou 10% para 101,9 mil barris dia, a produção equivalente de gás natural aumentou 54%, para 20,4 mil barris diários. Os custos de produção por barril caíram 8%, para 2,6 dólares.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 3558 milhões de euros, menos 8%, face ao ano anterior, reflectindo um “forte desempenho operacional, os preços das matérias-primas em níveis mais baixos, e o efeito do reconhecimento do fim da contribuição do negócio de produção angolano”. O resultado operacional foi de 2469 milhões de euros, que incluem 265 milhões de euros em imparidades e provisões.

Considerando as diferentes áreas de negócio, o EBITDA da área de exploração e produção de petróleo registou uma redução de 27% para 2263 milhões de euros (devido ao fim da contribuição da produção angolana e reflectindo igualmente preços mais baixos de petróleo e gás do que em 2022), mas o da área industrial, que inclui a refinaria, duplicou para 929 milhões de euros, apesar de a margem de refinação ter diminuído de 11,6 para 11 dólares por barril.

Segundo a Galp, a descida das cotações internacionais foi “compensada parcialmente pela normalização dos custos energéticos” que impactam o custo de produção da refinaria. O negócio beneficiou igualmente do “forte desempenho” das actividades de revenda de gás natural e petróleo.

O EBITDA da área comercial manteve-se estável em torno dos 300 milhões de euros. Na área de renováveis, que tem um peso muito reduzido na actividade da Galp, o resultado bruto passou de 50 para 131 milhões de euros.

O capital liberto pela operação da Galp em 2023 totalizou 1373 milhões de euros. “Esta performance robusta” conseguiu-se mesmo com o aumento dos impostos pagos no ano passado, que incluem, segundo a empresa presidida por Filipe Silva, “207 milhões de euros relacionados com taxas extraordinárias, nomeadamente o imposto sobre os ‘lucros caídos do céu’ na Península Ibérica, a taxa temporária brasileira sobre as exportações de petróleo e a CESE [contribuição extraordinária sobre o sector energético]”.

A empresa reconhece encargos de 75 milhões de euros na Península Ibérica e mais 64 milhões de euros no Brasil, com a taxa sobre as exportações em vigor até Junho.

A Galp, que tem como principais accionistas, a família Amorim, a petrolífera angolana Sonangol e o Estado português, pretende aumentar a remuneração accionista em 4%, com o pagamento de um dividendo de 0,54 euros por título após a assembleia geral de accionistas de 2024, mantendo um programa de recompra de acções de 350 milhões de euros a executar durante o ano.

Para 2024, a Galp antecipa um EBITDA de 3100 milhões de euros, com base em pressupostos como um preço do crude nos 80 euros por barril e uma margem de refinação na ordem dos 8 dólares por cada barril processado.